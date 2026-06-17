İzmir Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yolsuzluk operasyonu kapsamında, Seferihisar Belediyesi'ne şafak baskını düzenlendi. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi, inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 6 milyon liralık rüşvet trafiğinin teknik ve fiziki takiple belgelendiği operasyon, Ege'nin siyaset gündemine bomba gibi düştü.