27 Ocak 2024, Cumartesi
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İzmir için projeler neler, kentte neler değişecek? Başka Erdoğan hangi mesajları verecek?
Cumhur İttifakı’nın İzmir ilçe adayları bugün resmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklayacak. Peki İzmir’de hangi mesajlar verilecek? İzmir’i neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç değerlendirdi.