27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir için projeler neler, kentte neler değişecek? Başka Erdoğan hangi mesajları verecek?

İzmir için projeler neler, kentte neler değişecek? Başka Erdoğan hangi mesajları verecek?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2024 13:53
Cumhur İttifakı’nın İzmir ilçe adayları bugün resmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklayacak. Peki İzmir’de hangi mesajlar verilecek? İzmir’i neler bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir için projeler neler, kentte neler değişecek?
İzmir için projeler neler, kentte neler değişecek?
Yeni dönem için ilk adım...
Yeni dönem için ilk adım...
Partilerin pusuladaki yeri belli oluyor!
Partilerin pusuladaki yeri belli oluyor!
Köy yoluna çığ düştü!
Köy yoluna çığ düştü!
Firari müteahhit İstanbul’da yakalandı!
Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı!
Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var
Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var
Başkan Erdoğan’dan İzmir çıkarması!
Başkan Erdoğan’dan İzmir çıkarması!
AK Parti’de seçim beyannamesi tamam!
AK Parti'de seçim beyannamesi tamam!
10 firmaya soruşturma başlatıldı!
10 firmaya soruşturma başlatıldı!
Lahey’in kararı Filistin’de nasıl yankıladı?
Lahey’in kararı Filistin’de nasıl yankıladı?
Tarihi karar ilk tepkiler!
Tarihi karar ilk tepkiler!
Türkiye yağışlı havanın etkisinde! A Haber sahada
Türkiye yağışlı havanın etkisinde! A Haber sahada
Daha Fazla Video Göster