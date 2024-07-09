09 Temmuz 2024, Salı
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İzmir gümrüğüne temizeller operasyonu! Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 78 kişiye gözaltı kararı
İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.