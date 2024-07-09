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İzmir gümrüğüne temizeller operasyonu! Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 78 kişiye gözaltı kararı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 09.07.2024 16:44
İzmir'de Aliağa Gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik geniş çaplı yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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