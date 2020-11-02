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İzmir depreminin verdiği mesaj ne? Başka noktayı tetikledi mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber'de: Faylarda hareketler var

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Giriş: 02.11.2020 13:43
Güncelleme:02.11.2020 14:23
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin verdiği mesaj neydi? Beklenen büyük deprem miydi yoksa beklenen depremin öncüsü müydü? Dokuz Eylül Üniversitesi deprem araştırma merkezi müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, faylarda belli ölçeklerde hareketler olduğunu belirterek "Yeni sıcak su kaynaklarının yüzeye geldiğini gözlemledik. Hem suyun sıcaklığında artış var hem de yeni yeni sıcak su kaynakları, buhar çıkışları gözleniyor" dedi.

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin verdiği mesaj neydi? Beklenen büyük deprem miydi yoksa beklenen depremin öncüsü müydü? Dokuz Eylül Üniversitesi deprem araştırma merkezi müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, faylarda belli ölçeklerde hareketler olduğunu belirterek "Yeni sıcak su kaynaklarının yüzeye geldiğini gözlemledik. Hem suyun sıcaklığında artış var hem de yeni yeni sıcak su kaynakları, buhar çıkışları gözleniyor" dedi.

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