Son dakika: İzmir depreminin verdiği mesaj ne? Başka noktayı tetikledi mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir A Haber'de: Faylarda hareketler var
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin verdiği mesaj neydi? Beklenen büyük deprem miydi yoksa beklenen depremin öncüsü müydü? Dokuz Eylül Üniversitesi deprem araştırma merkezi müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Sözbilir, faylarda belli ölçeklerde hareketler olduğunu belirterek "Yeni sıcak su kaynaklarının yüzeye geldiğini gözlemledik. Hem suyun sıcaklığında artış var hem de yeni yeni sıcak su kaynakları, buhar çıkışları gözleniyor" dedi.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin verdiği mesaj neydi? Beklenen büyük deprem miydi yoksa beklenen depremin öncüsü müydü? Dokuz Eylül Üniversitesi deprem araştırma merkezi müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TÜRKİYE'DE HER AN DEPREM OLABİLİR
İzmir'de karadaki faylar kırılmadı. Normal şartlarda "bilim insanlarının beklediği deprem" diye bir cümle de çok doğru değil. Türkiye'de karada 485 tane fay var denizde de bir o kadar var dolayısıyla her an deprem olabilir Türkiye'de.
DEPREM ÜRETME ZAMANI GİTTİKÇE YAKLAŞIYOR
İzmir'deki faylar 330 yıldır yıkıcı deprem üretmiyor. Bu fayların yıkıcı deprem üretme zamanı gittikçe yaklaşıyor. Ama bu 5 gün sonra deprem olacak anlamına gelmiyor.
FAYLARDA BELLİ ÖLÇEKLERDE HAREKETLER VAR
Ben dün arazideydim. Tsunamiyle ilgili ve faylarla ilgili gözlem yaptık. Acaba faylarda herhangi bir hareket var mı diye. Mesela Tuzla fayında belli ölçeklerde hareketler var orada. Suyun sıcaklığı değişmiş. Suyun sıcaklığı 20 derece civarında artmış. Burada yaptığımız gözlemlerde yeni yeni sıcak su kaynaklarının yüzeye geldiğini gözlemledik. Hem suyun sıcaklığında artış var hem yeni yeni sıcak su kaynakları buhar çıkışları gözleniyor. Bunlar inceleme aşamasında.
HANGİ FAYI TETİKLER?
Bu fay sonuçta Doğu - Batı uzanımlı bir fay. En erken yanındaki faylarla ilişki kurabilir. Yanındakiler hangileri? İşte Kuşadası tarafındaki faylar. Şöyle bir hareket oldu deprem sırasında. 1,5 metre 15-20 saniyede düştü burası deniz tabanı çöktü. Bu çekince buradaki sular boşluğu doldurmak için geri çekildi önce sonra geri giderken karayı vurdu. Buradaki fayların tümü etkileşim içerisinde. Gerilim tetiklendiği zaman direk deprem olmayacak. Oradaki fay bu stresi alıp kendi stresine ekleyecek. Yani deprem üretme zamanı öne çekilmiş olacak. Bu yarın deprem olacak anlamına gelmiyor.
BİNALAR MI ÇÜRÜK, ZEMİN Mİ KÖTÜ?
Bursa Teknik Üniversitesi deprem araştırmaları müdür Prof. Dr. Beyhan Bayhan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CAN KAYBINI YARATAN BİNADIR
Bayhan, "Zemin problemi burada var. Çok küçük bir alan yürüyerek bitirdiğimiz bir alan. Karşımızda 5 katlı 6 katlı evler var hasar almamış. Zemini konuşabiliriz fayı konuşabiliriz ama bu can kaybını yaratan binadır. Eğer yönetmeliklere göre bir binayı tasarladığınız zaman biz binalara bir şey olmadığını burada da gördük. Zemin problemi diyorlar ama aynı zemindeyiz çevremizde bir sürü bina var hasar görmemiş." ifadelerini kullandı.