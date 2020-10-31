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İzmir depremi sonrasında halk çadırlarda sabahladı

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Giriş: 31.10.2020 06:07
Güncelleme:31.10.2020 06:09
İzmir depreminde evleri hasar gören ya da tedbir amacıyla evlerine girmeyenler, AFAD ve Türk Kızılayın kurduğu çadırlarda sabahladı.

Depremzedelerden bir bölümü AFAD ve Türk Kızılayın kurduğu çadırlarda geceyi geçiriyor, bazıları da kendi çadırlarında kalıyor.

"BASTONSUZ İNEMEZDİM SANKİ 5. KATTAN UÇTUM"

Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlardan 74 yaşındaki Yıldız Terzioğlu, yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir şey yaşadığını söyledi.

Depremi hep televizyonlarda gördüğünü belirten Terzioğlu, "Beşinci kattaydım. Nasıl indiğimi bilmiyorum, Allah güç kuvvet verdi, sanki uçtum. Bastonsuz inemem ama Allah güç kuvvet verdi." dedi.

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