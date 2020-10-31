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Son dakika: Bakanlar İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımıza taşınam-kira yardımı yapılacak" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Bakanlar İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

BAKAN KURUM: DEPREM SEVİYESİ 3

Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda. Sağlık Bakanlığımız gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntı problem, eksiklik, kan eksikliği bulunmamaktadır.

Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık, 8 binadaki çalışmalar tamamlandı, 9 binada çalışmalar devam ediyor. Bölgeye 3 bin çadır gönderildi. Depremin seviyesi "3" olarak belirlendi. Her hangi bir devlet kurumunda hasar yok. Trafikle ilgili bir osrun yok, yollarımız açık. 58 bin kişilik mobil beslenme ünitesi gönderildi.

Vatandaşlarımıza taşınma-kira yardımı yapılacak. Daha önceki yaralarımızı nasıl sardıysak yine öyle saracağız.

3 Bakan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalarda bulundu 3 BAKAN İZMİR DEPREMİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

BAKAN PAKDEMİRLİ: İNCİ KIZIMIZ HENÜZ ÇIKMADI

Genel itibarıyla ne ulaşım ne hastane ne yemek ve barınma ne de enerjiyle alakalı bir sorun kalmıştır. Operatörler baz istasyonlarını kullanarak özellikle göçük altında kalan canlarımızın kullanmış olduğu cep telefonlarının üçgenleme modeliyle de yerlerini tespit konusunda çalışma yürütüyorlar. Tam üç boyutlu olmadı ama özellikle bize ciddi bir rehberlik edeceğini düşündüğümüz bu çalışmaya devam ediyorlar. Konuşmuş olduğumuz Buse kızımız kurtuldu. Ailesi de çıktı. Maalesef İnci kızımızı da takip ediyorduk, o henüz çıkmadı ama Buse kızımıza tabii ki sevindik. İnşallah umut bağladığımız herkes göçük altından sağlıklı, diri bir şekilde çıkar

BAKAN GÜL: 4 SAVCI GÖREV BAŞINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. 4 savcımız görev başında. Özellikle şu anda otopsi işlemleri, adli tıp hizmetleri kesintisiz şekilde verilmektedir

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