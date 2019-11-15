15 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.11.2019

İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"

CHP'li Mustafa İduğ yönetiminde olan Bornova Belediyesi'ne vatandaş isyan bayrağı açtı. Bornova'daki ayakkabıcılar sitesinde oluşan çöp yığınları vatandaşı çileden çıkardı. İlçe sakinleri ve esnaf, içerisinde yoğun yanıcı maddelerin de bulunduğu çöplerin toplanması için duyarsız kalan yetkilileri göreve çağırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'li belediyeye vatandaş isyan etti!
CHP'li belediyeye vatandaş isyan etti!
Rabiz Naz’ın sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!
Rabiz Naz’ın sır ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik mesajı
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik mesajı
Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı
Bakan Albayrak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde okula saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde okula saldırı
CHP'li vekiller YPG'li teröristi Meclis'e soktu!
CHP'li vekiller YPG'li teröristi Meclis'e soktu!
DEAŞ'lı 7 terörist ülkelerine böyle gönderildi
DEAŞ'lı 7 terörist ülkelerine böyle gönderildi
ABD'den yeni askeri üs!
ABD'den yeni askeri üs!
Teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi! İşte imha anı...
Teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi! İşte imha anı...
ABD ziyaretindeki beden dili ne anlatıyor?
ABD ziyaretindeki beden dili ne anlatıyor?
Hilal Kaplan Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasını A Haber'de anlattı
Hilal Kaplan Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkasını A Haber'de anlattı
İngiliz medyasından flaş Rusya iddiası
İngiliz medyasından flaş Rusya iddiası
Daha Fazla Video Göster