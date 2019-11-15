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15.11.2019
İzmir Bornova'daki çöp dağlarına esnaf isyan etti! "Görevinizi yapın"
CHP'li Mustafa İduğ yönetiminde olan Bornova Belediyesi'ne vatandaş isyan bayrağı açtı. Bornova'daki ayakkabıcılar sitesinde oluşan çöp yığınları vatandaşı çileden çıkardı. İlçe sakinleri ve esnaf, içerisinde yoğun yanıcı maddelerin de bulunduğu çöplerin toplanması için duyarsız kalan yetkilileri göreve çağırdı.
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