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İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Twitter masrafı 722 bin TL!

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Giriş: 29.03.2021 08:44
Güncelleme:29.03.2021 08:57
Tunç Soyer'in Twitter hesabından "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapılmasının ardından hesapların troller tarafından yönetildiği ortaya çıkmıştı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in 3 yılda sosyal medyaya 722 bin 500 TL ödeme yaptığı belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyaya ayırdığı bütçe her geçen yıl katlanarak artıyor. Endişeyle takip ediyoruz” dedi.
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