17 Kasım 2022, Perşembe
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İYİ Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu itirazı! CHP ile İYİ Parti arasında adaylık krizi
Muhalefette adaylık kavgası büyüyor. CHP ile İYİ Parti arasında adaylık rekabeti artıyor. 2023 seçimlerine aylar kala İYİ Parti ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleme girişimlerini hızlandırdı. İşte 6'lı masanın ortak aday çıkmazı...