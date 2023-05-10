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İYİ Partili Şenol Sunat'tan işçilere seçim tehdidi

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 12:53
Geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'i desteklemeyeceğini söyleyen vatandaşı azarlayan İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Manisa 1'inci sıra milletvekili adayı Şenol Sunat, bu kez de gittiği bir fabrikadaki işçileri tehdit etti. Etrafına topladığı işçilere "Sistemin değişmesi lazım bu ülkede. Eğer sistem değişmezse sizin geleceğiniz yok. Ya biat edeceksiniz her şeye evet diyeceksiniz, her şeyi kabul edeceksiniz ya da karar verip bu sistemi değiştireceksiniz" dedi.
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