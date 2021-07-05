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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Necmettin Erbakan'a hakaretine Temel Karamollaoğlu neden sessiz?

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Giriş: 05.07.2021 20:06
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan geçtiğimiz hafta Kanal İstanbul projesini itibarsızlaştırmak isterken Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef almış tepki çeken açıklamalara imza atmıştı. O açıklamaların üzerinden bir hafta geçti ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hala sessiz.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan geçtiğimiz hafta Kanal İstanbul projesini itibarsızlaştırmak isterken Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef almış tepki çeken açıklamalara imza atmıştı.

O açıklamaların üzerinden bir hafta geçti ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hala sessiz.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gerçek dışı sözlerle Kanal İstanbul projesini eleştirmek isteyen Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor." ifadelerini kullanarak Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı.

İYİ Partili Türkkan Necmettin Erbakanı hedef aldı İYİ PARTİLİ TÜRKKAN NECMETTİN ERBAKAN'I HEDEF ALDI
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