İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumaları müdahale etti! Lütfü Türkkan sorusunu yanıtsız bıraktı

AKŞENER: "SORUNA CEVAP VEREMEYECEĞİM"

O sırada Akşener'in korumaları gazetecilere müdahalede bulundu. Gazetecilerin "Niye böyle yapıyorsunuz? Sadece soru sormak istiyoruz." demesi üzerine, Akşener, "Soruya cevap vermeyeceğim." dedi. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener, geri dönmek zorunda kaldı ve özür diledi.