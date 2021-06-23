İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumaları müdahale etti! Lütfü Türkkan sorusunu yanıtsız bıraktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partisinin grup toplantısı sonrasında soru sormak isteyen bir gazeteci Akşener'in korumaları tarafından engellendi. Gazetecilerin “Niye böyle yapıyorsunuz? Sadece soru sormak istiyoruz.” demesi üzerine, Akşener, “Soruya cevap vermeyeceğim.” dedi. Basın mensuplarının tepkisi sonrasında geri dönen Meral Akşener özür diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Lütfü Türkkan'ın yeğeni ve adamlarının İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu acımasızca darp etmesine ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler, Akşener'in korumaları tarafından engellendi.
Basın mensupları meslektaşlarına yapılan saldırıyla ilgili tepkilerini Meral Akşener'in konuşması sırasında 1 dakika boyunca Lütfü Türkkan'ı çekerek gösterdi.
AKŞENER: "(LÜTFÜ TÜRKKAN'IN) ÜZERİNE NASIL GİDEBİLİRİM"
TBMM'de İYİ Parti Grup toplantısı öncesi, gazetecilerin saldırıyla ilgili mikrofon uzattığı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın "olayın kendisiyle ilgisi olmadığını söylediğini" öne sürerek, "Dolayısıyla bunun üzerine nasıl gidebilirim." ifadelerini kullandı.
AKŞENER: "SORUNA CEVAP VEREMEYECEĞİM"
O sırada Akşener'in korumaları gazetecilere müdahalede bulundu. Gazetecilerin "Niye böyle yapıyorsunuz? Sadece soru sormak istiyoruz." demesi üzerine, Akşener, "Soruya cevap vermeyeceğim." dedi. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener, geri dönmek zorunda kaldı ve özür diledi.
KAMERAMANLAR TEPKİLERİNİ BİR DAKİKA BOYUNCA LÜTFÜ TÜRKKAN'I ÇEKEREK GÖSTERDİ
Meclis'teki kameramanlar da İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yeğeni ve yakınları tarafından öldüresiye dövülmesi nedeniyle, Türkkan'ı sessiz bir eylemle protesto etti.
Kameramanlar, Akşener'in konuşması sırasında, karşısına geçtikleri Lütfü Türkkan'ı bir dakika boyunca sabit şeklde görüntüleyerek tepkilerini dile getirdi.
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