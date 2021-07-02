İYİ Partili Lütfü Türkkan merhum Necmettin Erbakan'ı hedef aldı
Adı sık sık krizlerle gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şimdi de Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı. Türkkan, gerçek dışı iddialar üzerinden Kanal İstanbul projesini itibarsızlaştırmak isterken Erbakan'a ''gözboyayıcısı'' imasında bulundu. Proje diye boş tarlalara gereksiz temeller attığını ileri sürdü. Türkkan’ın açıklamaları karşısında Saadet Partisi sessizliğe bürünürken yeniden Refah Partisi'nden ise çok sert tepki geldi.
Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'dan kriz çıkaracak sözler geldi.
Daha önce yaptığı açıklamalar ile sık sık CHP'yi karşısına alan Türkkan, bu kez de Saadet Partisi'ni kızdıracak açıklamalar yaptı.
TÜRKKAN, NECMETTİN ERBAKAN'I HEDEF ALDI
Gerçek dışı sözlerle Kanal İstanbul projesini eleştirmek isteyen Türkkan, "Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor." ifadelerini kullanarak Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı.
"BU VASIFLARDA BİRİNİN MECLİS'TE KOLTUĞU VAR"
Türkkan'ın açıklamalarına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, İYİ Partili ismi cahillikle suçladı ve "Erbakan hocamıza dil uzatana bak sen! Bilgi desen yok, akıl desen o da yok! Ama cehalet var, iftira var, yalan var... İşin acısı da bu vasıflarda birinin Meclis'te koltuğu var. Milletimize sözümüz; memleketi bu vasıfsızlardan kurtarmak bizim boynumuza borçtur" ifadelerine yer verdi.
KARAMOLLAOĞLU SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Türkkan'a, Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın partisi de tepki gösteririken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessizliğe büründü.
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