İYİ Partili Bilge Yılmaz CHP'yi yerden yere vurdu: Bu kadar kötü olduklarını bilmiyorduk...

Genel seçimlerin ardından dağılan 8'li koalisyonun büyük ortakları İYİ Parti ve CHP birbirini yemeye devam ediyor. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'İyi ki muhalefet kazanmamış' diyenlere hak vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile yaptığı gizli protokole ve CHP'de yaşanan iç çekişmeye gönderme yaptı. Yılmaz, "Biz bunların bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk." ifadelerini kullandı. 3-6 Mart dönemine ilişkin de konuşan Bilge Yılmaz hem liyakatsizlik itirafı yaptı hem de Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için belediyelerde işe sokulan İYİ Partililer üzerinden tehdit edildiklerini söyledi.