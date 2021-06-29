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İYİ Parti'den vatandaşa "HDP sorusu" dayağı! A Haber'de sert tepki: CHP'nin altında, HDP'nin gölgesinde...

A Haber
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Giriş: 29.06.2021 09:35
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Muğla ziyaretinde de yine olay çıktı. Akşener'e HDP ile yapılan ittifakı soran bir vatandaş, saldırıya uğradı. Mağdur vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı. Yaşanan olaya Muğlalılar tepki gösterdi. Peki üstü kapalı HDP ile yapılan ittifak vatandaş sorunca neden sorun oldu? İYİ Parti'nin şiddet ve provokasyon politikasının perde arkasında ne var? AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora, A Haber canlı yayınında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cora, "Bu olayların hepsi sıradan olaylar değildir. İYİ Parti CHP’nin altında, HDP’nin gölgesinde siyaset yapmanın stresini ve gerginliğini yaşamaktadır. Bu şekilde siyaset tarzı duvara toslaşmıştır. Karşılaştıkları her soru kendilerini adeta çığırından çıkarmakta bu şekilde soru sorana yönelik şiddete başvurmaktadırlar. Bu ilk değil muhtemelen son da olmayacaktır." dedi.
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