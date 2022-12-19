19 Aralık 2022, Pazartesi
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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'iç işleri' yanıtı! Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert sözler: Proje bizimdi tuttu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyip kendisini veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "İç işlerimize karışma" diyerek tepki göstermişti. İYİ Parti kanadından söz konusu çıkışa yanıt gecikmedi. A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programının moderatörü Melih Altınok, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtı kamuoyuyla paylaştı. Ağıralioğlu, İstanbul ve Ankara'nın İYİ Parti'nin projesi ile kazanıldığını söyleyip, "Kemal Bey de İstanbul’da aday olmuştu ama kazanamamıştı. Bu isimler kazandılar, bizim projemiz tuttu. Denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak olarak görmek sübjektifliktir" diye konuştu.