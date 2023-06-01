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İYİ Parti’den “ittifak bitti” açıklaması! Muhalefette neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 14:48
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li destek 7’li koalisyon masaya Zafer Partisi’nin oturmasıyla 8’liye dönmüştü. Hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs’ta büyük hezimet yaşayan kumar masası dağıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, 28 Mayıs sonrası seçim ittifakının bittiğini açıkladı. Poyraz, "Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar." dedi.  İYİ Parti’nin açıklaması ne anlama geliyor? Muhalefette neler oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan değerlendirdi. Özarslan, “İYİ Parti tarafından yapılan açıklamanın 2 boyutu var. Uğur Poyraz teknik boyutta değerlendiriyor. Seçim bittiğine göre ittifak sona ermiştir. Bunun anlamı onlar açısından ittifaklar seçimle ortaya çıkar ve yeni seçim olana kadar süreceğinin işaretini veriyor. Bu işin tabi teknik boyutu. Millet İttifakı olarak başlayan 6’lı masa olan sonra diğer partilerin katılmasıyla 1 düzüne olan muhalefet blokunu ortaya çıkardı. Aslında Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla bu ittifak fiilen bitmişti. Bu motivasyonun bittiğini gösteren bir durumdu.” dedi.
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İYİ Parti’den “ittifak bitti” açıklaması!
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