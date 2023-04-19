İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen Akşener’in eski danışmanından FETÖ açıklaması: Tüm kapıları tuttular

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanıydı; İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti’ye geçti. A Haber’e konuşan Hasan Sami Özvarinli, "İYİ Parti'de bütün kapılar FETÖ'ye çıkıyor" dedi. Özvarinli, parti içindeki FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili olarak Akşener'e rapor sunduğunu ama bu konuda sonuç çıkmadığını söyledi.

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