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İYİ Parti’den istifa edip AK Parti’ye geçen Akşener’in eski danışmanından FETÖ açıklaması: Tüm kapıları tuttular

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 09:21
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanıydı; İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti’ye geçti. A Haber’e konuşan Hasan Sami Özvarinli, "İYİ Parti'de bütün kapılar FETÖ'ye çıkıyor" dedi. Özvarinli, parti içindeki FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili olarak Akşener'e rapor sunduğunu ama bu konuda sonuç çıkmadığını söyledi.
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