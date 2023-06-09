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İYİ Parti'de yeni istifa dalgası yolda! Kongre sonrası iç hesaplaşma sesleri...

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Giriş: 09.06.2023 00:22
14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinde aldığı oy oranıyla MHP'nin gerisinde kalan İYİ Parti'de milliyetçi isimler Akşener'e karşı kazan kaldırırken A Haber ekranlarına konuk olan Okan Müderrisoğlu parti içindeki son durumu değerlendirdi. Müderrisoğlu İYİ Parti'de kongre sonrası iç hesaplaşmaların başlayacağı söylerken, yeni bir istifa dalgasının olabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...
İYİ Parti’de yeni istifa dalgası yolda!
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