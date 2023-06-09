09 Haziran 2023, Cuma
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İYİ Parti'de yeni istifa dalgası yolda! Kongre sonrası iç hesaplaşma sesleri...
14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinde aldığı oy oranıyla MHP'nin gerisinde kalan İYİ Parti'de milliyetçi isimler Akşener'e karşı kazan kaldırırken A Haber ekranlarına konuk olan Okan Müderrisoğlu parti içindeki son durumu değerlendirdi. Müderrisoğlu İYİ Parti'de kongre sonrası iç hesaplaşmaların başlayacağı söylerken, yeni bir istifa dalgasının olabileceğinin sinyalini verdi. İşte detaylar...