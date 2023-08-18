İYİ Parti’de “vekil borsası” tartışması! “3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası

İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Musa Ertugan, Meral Akşener'in İstanbul'da bir iş insanını 3 milyon dolar karşılığında milletvekili yaptığını iddia etmişti. O ismin Seyithan İzsiz olduğu öne sürüldü.

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