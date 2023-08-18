18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti’de “vekil borsası” tartışması! “3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası

İYİ Parti’de “vekil borsası” tartışması! “3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2023 12:53
İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Musa Ertugan, Meral Akşener'in İstanbul'da bir iş insanını 3 milyon dolar karşılığında milletvekili yaptığını iddia etmişti. O ismin Seyithan İzsiz olduğu öne sürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası
“3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası
Kamışlı’da neler oluyor?
Kamışlı'da neler oluyor?
Suriye’de ABD-YPG tatbikatı!
Suriye'de ABD-YPG tatbikatı!
Pazar arabasından FETÖ’cü çıktı
Pazar arabasından FETÖ’cü çıktı
İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi!
İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi!
İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi!
İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi!
Emekliler için nasıl bir çalışma var?
Emekliler için nasıl bir çalışma var?
3 terörist daha teslim oldu
3 terörist daha teslim oldu
Emekliye ara zam! Seyyanen artış...
Emekliye ara zam! Seyyanen artış...
İstanbul’un İBB sorunu var
"İstanbul’un İBB sorunu var"
’’Gelecek nesillere aktarmak kutlu bir görev’’
''Gelecek nesillere aktarmak kutlu bir görev''
Masanın kurucusu belli! İşte Türkiye’nin hedefi
Masanın kurucusu belli! İşte Türkiye'nin hedefi
Daha Fazla Video Göster