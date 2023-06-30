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İYİ Parti'de tartışılan isim Meral Akşener! Tabanda öfke patlaması

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Giriş: 30.06.2023 18:17
İYİ Parti'de seçim sonrası başlayan tartışmalar hız kesmedi. Oy kaybının ardında istifaların peş peşe yaşandığı İYİ Parti'de Meral Akşener tek aday olarak çıktığı kurultayda yeniden genel başkan seçildi. Yol arkadaşlarına "Meral Akşener'i, düşmanlarının suçlamadığı iftiralarla suçladınız, kahrolun" diyen Akşener'e parti içinde kırgınlığın arttığı iddia edildi. Öte yandan milliyetçi isimlerin partiden uzaklaştırıldığını söyleyen partililer, milletvekili seçimlerinde Gökhan Zan ve İdris Naim Şahin gibi isimlerin parlatılmasından dolayı rahatsızlık duyulduğunu belirtti.
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