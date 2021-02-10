Meral Akşener’in genel başkanı olduğu İYİ Parti kurulduğu andan bugüne çok tartışıldı. Kurucu 200 kişiyle başlayan yolculukta 60 kişi bu yolculukta çeşitli sebeplerle partiden istifa etti. İstifalar bununla da sınırlı kalmadı. İYİ Parti Meclis’e girdiğinde 43 sandalyeye sahipti. Bugün ise o sandalye sayısı 37’ye düştü. Partide yaprak dökümü sürüyor. Gözler şimdi Koray Aydın ve müsavat Müsavat Dervişoğlu'a çevrildi. İki isim İYİ Parti ile yollarını ayıracak mı? Ümit Özdağ, İsmail Ok, İsmail Koncuk, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu gibi isimler yeni bir parti kuracak mı? İşte A Haber'in dosya haberi...

Kulislerde yeni İYİ Parti'de istifaların olacağı konuşuluyor. A Haber yeni iddialara ulaştı. Bu iddialardan önce asıl bilinmesi gereken ise "İYİ Parti'den geldi-kimler geçti?" sorusu. Bu önemli noktayı A Haber takipçileri ve dinleyicileri için derledi.

Meral Akşener, 25 Ekim 2017'de MHP'den ayrılanlarla birlikte İYİ Parti yolculuğuna başladı ve genel başkan oldu.

İYİ PARTİ'DEN KİMLER İSTİFA ETTİ?

Koray Aydın, Ümit Özdağ, Özcan Yeniçeri, Müsavat Dervişoğlu, İsmail Ok gibi isimlerle yola çıkan Meral Akşener, onların çoğu ile daha partisi emeklerken yollarını ayırdı.

Gerilimle gündeme gelen İYİ Parti'de yönetime karşı ilk bayrak açan partinin kurucularından Yusuf Halaçoğlu'ydu. Ardından da Özcan Yeniçeri ve Reşat Erdoğan partiden ayrıldı.

Parti içinde görüş ayrılıkları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. İstifalar peş peşe geldi. Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker, Tamer Akkal, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, İsmail Ok ve dahası...

İYİ PARTİ'DE NEDEN DEPREM YAŞANIYOR?

Ve bu yaprak dökümünün nedenleri vardı elbette. Tepeden inme siyaset anlayışı, terör örgütleri ve onların siyasi uzantılarıyla yapılan ittifak.

İYİ Parti'deki en önemli kırılma 20 Eylül 2020'deki kongrede yaşandı. Meral Akşener, Koray Aydın ile el ele verip, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Yavuz Temizer ve Feridun Bahşi gibi isimleri kara liste ile tasfiye etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlaması partide deprem etkisi yarattı.



FETÖ DETAYI!

İYİ Parti FETÖ ilişkisini gözler önüne seren Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. Ancak karar mahkemeden döndü, Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti.

Ümit Özdağ'a İYİ Parti'de kapılar kapanınca, İsmail Koncuk ile yeni bir parti kuracağı iddiası İYİ Parti koridorlarında konuşulmaya başladı.

Üstelik o yeni parti listesinde kara listeye alınan isimlerden Aytun Çıray da vardı.

Meral Akşener, Aytun Çıray'ı genel merkeze çağırarak, genel başkan başdanışmanı görevini verdi. Ancak bu görevlendirme partide hoş karşılanmadı.

İYİ Parti'nin önemli isimlerinden Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu yaşananlara sert tepki gösterdi. Meral Akşener, tepkisi sebebiyle Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından takipten çıktı. Karşı taraftan da aynı hamle gelince, ertesi gün yeniden takipleşme başladı.

Yine iddiaya göre bu süreçte, Meral Akşener ile Koray Aydın'ın arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. Kulislere göre Akşener ve Aydın, İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana gerçekleşen en ağır kavgayı gerçekleştirdi. Meral Akşener, Koray Aydın'a teşkilat başkanlığının İstanbul için geçerli olmadığını, İstanbul'un kendisine ait olduğunu söyleyerek sınır çizerken, kendisinden sonra genel başkanlığa hazırladığı Kavuncu'yu koruma altına aldı.



İYİ PARTİ'DEN MUHARREM İNCE'NİN KURACAĞI PARTİYE GEÇİŞLER OLACAK MI?



Gözler şimdi de Koray Aydın ve müsavat Müsavat Dervişoğlu'a çevrildi. İki isim İYİ Parti ile yollarını ayıracak mı? Ümit Özdağ, İsmail Ok, İsmail Koncuk, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu gibi isimler yeni bir parti kuracak mı?

Ya da bu isimlerden bazıları Muharrem İnce'nin partisine mi geçecek? Ki Ankara koridorlarında 7 İYİ Partili vekilin Muharrem İnce'nin safına geçeceği konuşuluyor. İYİ Parti'de ne olacak? İşte bütün bunları zaman gösterecek.