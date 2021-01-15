İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın yargı kararı sonrası yeniden partiye dönmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Akşener, Özdağ ile ilgili 'yeniden ihracına ilişkin soruşturma başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Akşener, A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şu an itibariyle bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Parti olarak karar vereceğiz. Saha çalışmaların olması sebebiyle henüz arkadaşlarımla konuyla ilgili konuşmadık. Yeniden ihraç yoluyla ilgili birlikte görüşüp karar vereceğiz.