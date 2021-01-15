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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Haber'in "Ümit Özdağ partiden ihraç edilecek mi?" sorusuna cevap verdi

Genel Başkanı , 'in sorusuna cevap verdi. Partisinden daha önce ihraç edilen ve yargı kararı sonra yeniden partiye dönen Milletvekili ile ilgili 'yeniden ihraç süreci başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın yargı kararı sonrası yeniden partiye dönmesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Akşener, Özdağ ile ilgili 'yeniden ihracına ilişkin soruşturma başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Akşener, A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şu an itibariyle bu konuya ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Parti olarak karar vereceğiz. Saha çalışmaların olması sebebiyle henüz arkadaşlarımla konuyla ilgili konuşmadık. Yeniden ihraç yoluyla ilgili birlikte görüşüp karar vereceğiz.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Haberin Ümit Özdağ partiden ihraç edilecek mi? sorusuna cevap verdi MERAL AKŞENER "ÖZDAĞ YENİDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ? SORUSUNA YANIT VERDİ

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