"BENİ ÖFKEYLE LAF SÖYLEMEYE ZORLAMAYIN"

Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani! Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın.