08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'de atama krizi! Müsavat Dervişoğlu'ndan Aytun Çıray’ın başdanışman olmasına tepki: O makam, o kişiye az gelir

İYİ Parti'de atama krizi! Müsavat Dervişoğlu'ndan Aytun Çıray’ın başdanışman olmasına tepki: O makam, o kişiye az gelir

Milletvekili , İYİ Parti Genel Başkanı ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme sonrası Çıray’ın ‘siyasi başdanışmanlık’ görevine getirilmesine Akşener’in yardımcısı , "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım" sözleriyle tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
ABONE OL
İYİ Parti'de atama krizi! Müsavat Dervişoğlu'ndan Aytun Çıray’ın başdanışman olmasına tepki: O makam, o kişiye az gelir

'de kurultay sürecinde liste dışı kaldıktan sonra Akşener yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Milletvekili , İYİ Parti Genel Başkanı ile parti genel merkezinde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akşener'in Çıray'ı siyasi başdanışmanı olarak görevlendirmesi, parti yönetimini karıştırdı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili , sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.

"BENİ ÖFKEYLE LAF SÖYLEMEYE ZORLAMAYIN"
Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani! Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın.

"BUNCA HAKARETTEN SONRA O MAKAM AZ GELİR"
Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor! Hedef kararsız Atatürkçüler ÜMİT ÖZDAĞ VE İSMAİL KONCUK YENİ PARTİ KURUYOR! HEDEF KARARSIZ ATATÜRKÇÜLER
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den HDP’nin randevu talebine açık kapı: Talep gelsin düşünürüz İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER’DEN HDP’NİN RANDEVU TALEBİNE AÇIK KAPI: TALEP GELSİN DÜŞÜNÜRÜZ
HDP’nin muhalefet turu | CHP ile görüşme bugün olacak İYİ Parti açık kapı bıraktı HDP’NİN MUHALEFET TURU | CHP İLE GÖRÜŞME BUGÜN OLACAK İYİ PARTİ AÇIK KAPI BIRAKTI
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Boğaziçi'ndeki provokatörlere skandal destek: Onlar terörist değil, onları sevin İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN BOĞAZİÇİ'NDEKİ PROVOKATÖRLERE SKANDAL DESTEK: ONLAR TERÖRİST DEĞİL, ONLARI SEVİN



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA