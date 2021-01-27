Merak Akşener HDP yerine Cumhur İttifakı'na tepki gösterdi!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hafta sonu Esenyurt ilçe binasına yapılan baskında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin olmasıyla ilgili "gayet normal" yorumunu yapmıştı. Konuyla ilgili ittifak ortağı İyi Parti'den de açıklama geldi. Akşener, HDP'yi kınamak yerine cumhur ittifakını hedef alarak "HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar" dedi.

Hem HDP hem de İyi Parti'ye göre HDP binasında terörist posterlerinin olması gayet normal!!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Esenyurt ilçe binasına yapılan polis baskınıyla ilgili ilk kez konuşmuş bulunan Öcalan posterleri için "gayet normal" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Buldan'ın arından bu kez ittifak ortağı İyi Parti'den açıklama geldi.

Grup toplantısında konuşan Meral Akşener HDP'yı kınamak yerine AK Parti ve MHP ittifakını hedef aldı.

Akşener, "HDP binasında, Apo posteri bulunca şaşırıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı HDP binasında Apo posteri görünce şaşırıyor diyen Akşener, belli ki kendisi şaşırmamıştı.

HDP ve PKK için tepki göstermemesi ise oy kaygısıyla hareket ediyor yorumlarını beraberinde getirdi.