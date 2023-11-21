21 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası! İYİ Parti’de neler oluyor? İstifalar sürecek mi?

İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası! İYİ Parti’de neler oluyor? İstifalar sürecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2023 12:57
İYİ Parti’de 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti kasasında 132 milyon TL kayıp diyerek ilk fitili ateşledi ve Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarının inceletildiği iddialarla gündeme geldi. Bu çıkış ardından Akşener meydan okudu ve “İspat etsinler politikayı bırakacağım” dedi.  Ümit Dikbayır tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İYİ Parti’de yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyasal iletişimci Ferhat Murat ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit üsteğmene veda
Şehit üsteğmene veda
İmamoğlu’ndan Özel toplantı
İmamoğlu'ndan "Özel" toplantı
İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası!
İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası!
50+1 tartışmalarına yönelik çıkış!
50+1 tartışmalarına yönelik çıkış!
Nerede bu D vitamini?
Nerede bu D vitamini?
Husiler geminin kaçırılma anlarını paylaştı!
Husiler geminin kaçırılma anlarını paylaştı!
Çiftçiler ikramiye alacak mı?
Çiftçiler ikramiye alacak mı?
Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir
Gazze diplomasisi! Yeni durak Cezayir
Candanlar cezaevini karıştırdı!
Candanlar cezaevini karıştırdı!
Erdoğan’dan Gazze diplomasisi
Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama…
Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama…
İşgalin kabindeki hançer!
İşgalin kabindeki hançer!
Daha Fazla Video Göster