21 Kasım 2023, Salı
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İYİ Parti’de kayıp 132 milyon kavgası! İYİ Parti’de neler oluyor? İstifalar sürecek mi?
İYİ Parti’de 14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti kasasında 132 milyon TL kayıp diyerek ilk fitili ateşledi ve Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarının inceletildiği iddialarla gündeme geldi. Bu çıkış ardından Akşener meydan okudu ve “İspat etsinler politikayı bırakacağım” dedi. Ümit Dikbayır tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İYİ Parti’de yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyasal iletişimci Ferhat Murat ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.