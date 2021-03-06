İç siyasette çok sıcak günler yaşanıyor. Muhalefette ardı ardına istifalar ve yeni parti hazırlıkları sürüyor. Muharrem İnce ve ardından Ümit Özdağ yeni parti için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Muhalefet tel tel dökülüyor” açıklamasını yaptı. CHP lideri yine hakaret dili kullanarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Siyasette fezleke tartışması da sıcak gündemler arasında. Hangi belediyelerden İYİ Parti'ye çantayla para geldi? Muharrem İnce'nin partisine hangi vekiller geçecek? Muhalefetteki istifalar üçüncü ittifaka yol açar mı? CHP lideri neden hakaret dili kullanarak muhalefet yapıyor? Tüm bunları A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve gazeteci Metin Özkan değerlendirdi.