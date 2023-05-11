11 Mayıs 2023, Perşembe
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İYİ Parti'de HDP-FETÖ krizi! Mehmet Ali Uykur hem adaylıktan hem de partisinden istifa etti: Hatamızı gördük ve hatamızdan döndük
HDPKK ile aynı noktada buluşan İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Mehmet Ali Uykur, hem adaylıktan hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Partisinin son dönemlerdeki tutumundan son derece rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Uykur, "Parti içerisinde anlamadığım ve gerçekten rahatsız olduğum çok ciddi konular var. Özellikle FETÖ konusunda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener KHK'dan, FETÖ'den atılmış bir insanı getiriyor, kendisine özel kalem yapıyor" dedi.