23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer

İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2020 15:34
Güncelleme:23.10.2020 16:01
Eski İyi Parti milletvekili İsmail Ok, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in daha önce Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden ile görüştüğünü iddia etmişti. Hasan Seymen’de bu görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti. Toplantının Tarabya otelinde yapıldığını söyledi. A Haber muhabiri Melis Coşan görüşmenin gerçekleştiği otelin önünde gelişmeleri aktardı.
İYİ Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi!
İYİ Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi!
Buğra Kavuncu’ya ait yeni bilgi ve fotoğraflar!
Buğra Kavuncu’ya ait yeni bilgi ve fotoğraflar!
ABD vize işlemlerini durdurdu
ABD vize işlemlerini durdurdu
Ermeni askerinden PKK itirafı!
Ermeni askerinden PKK itirafı!
Bakan Akar'dan kritik ziyaret!
Bakan Akar'dan kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MİT ve Emniyet'ten Irak'ta operasyon!
MİT ve Emniyet'ten Irak'ta operasyon!
Kayseri saldırısının faili yakalandı!
Kayseri saldırısının faili yakalandı!
Tabletler öğrencilere dağıtılıyor!
Tabletler öğrencilere dağıtılıyor!
Bakan Koca: Salgın yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Salgın yeniden tırmanışa geçti
İstanbul'da vakalar neden artıyor?
İstanbul'da vakalar neden artıyor?
Ermenistan Türk ünlüleri propagandaya alet etti
Ermenistan Türk ünlüleri propagandaya alet etti
Daha Fazla Video Göster