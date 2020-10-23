İYi Parti'de FETÖ’den sonra Biden krizi! İşte o sır görüşmenin yapıldığı yer

Eski İyi Parti milletvekili İsmail Ok, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in daha önce Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden ile görüştüğünü iddia etmişti. Hasan Seymen’de bu görüşmenin gerçekleştiğini kabul etti. Toplantının Tarabya otelinde yapıldığını söyledi. A Haber muhabiri Melis Coşan görüşmenin gerçekleştiği otelin önünde gelişmeleri aktardı.