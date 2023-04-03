03 Nisan 2023, Pazartesi
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İYİ Parti'de büyük kaos! Genel merkeze "Vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidi! Koray Aydın devrede...
İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma yumruklu kavgayla son buldu. Yaşanan olayın perde arkasını A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Şebnem Bursalı çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Koray Aydın'ın yoklama esnasında genel merkezi "Kan çıkacak" diyerek tehdit ettiğini söyleyen Bursalı olayın detaylarını da açıkladı.