03 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti'de büyük kaos! Genel merkeze "Vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidi! Koray Aydın devrede...

İYİ Parti'de büyük kaos! Genel merkeze "Vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidi! Koray Aydın devrede...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2023 22:38
İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma yumruklu kavgayla son buldu. Yaşanan olayın perde arkasını A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Şebnem Bursalı çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Koray Aydın'ın yoklama esnasında genel merkezi "Kan çıkacak" diyerek tehdit ettiğini söyleyen Bursalı olayın detaylarını da açıkladı.
İYİ Parti’de büyük kaos!
İYİ Parti'de büyük kaos!
FOX TV’de parodi haberi gerçek diye sundular!
FOX TV'de parodi haberi gerçek diye sundular!
Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı!
Erdoğan ailesi iftar öncesi Togg ile turladı!
Başkan Erdoğan ilk TOGG’un direksiyonunda
Başkan Erdoğan ilk TOGG'un direksiyonunda
Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından bölücü talepler
Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından bölücü talepler
İlk TOGG Başkan Erdoğan’a! Tarihi anlar
İlk TOGG Başkan Erdoğan’a! Tarihi anlar
BM’de kurul başkanlığı teklifi
BM’de kurul başkanlığı teklifi
Milyonlarca AK Partiliye hakaret
Milyonlarca AK Partiliye hakaret
Türkiye’nin kayıp yılları! Karikatürlere dikkat
Türkiye’nin kayıp yılları! Karikatürlere dikkat
6 il için kısmi afet bölgesi ilanı
6 il için kısmi afet bölgesi ilanı
Suç seccade üzerinde namaz kılanlarda
"Suç seccade üzerinde namaz kılanlarda"
CHP MYK’da gündem ne?
CHP MYK'da gündem ne?
Daha Fazla Video Göster