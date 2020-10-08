İYİ Parti’de boykot sonrası ilk temas! Meral Akşener tek tek görüşecek

İYİ Parti’de Koray Aydın’a tepkili olan milletvekilleri yeni yasama yılının ilk grup toplantısını boykot etmiş toplantıya katılmamışlardı. Krizin daha da derinleşmesini istemeyen partinin Genel Başkanı Meral Akşener o vekillerle görüşme kararı aldı. A Haber’in edindiği bilgiye göre milletvekilleriyle tek tek görüşerek tansiyonu düşürmeye çalışacak. Peki Koray Aydın görevden alınır mı? İşte İYİ Parti cephesinde yaşanan son gelişmeler…

İYİ Parti'de Koray Aydın'a tepkili olan milletvekilleri yeni yasama yılının ilk grup toplantısını boykot etmiş toplantıya katılmamışlardı. Krizin daha da derinleşmesini istemeyen partinin Genel Başkanı Meral Akşener o vekillerle görüşme kararı aldı. A Haber'in edindiği bilgiye göre milletvekilleriyle tek tek görüşerek tansiyonu düşürmeye çalışacak. Peki Koray Aydın görevden alınır mı? İşte İYİ Parti cephesinde yaşanan son gelişmeler…