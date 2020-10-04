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İYİ Parti’de işler kötüye gidiyor! Yaklaşık 20 milletvekili istifa hazırlığında…
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşık 20 milletvekilinin ''istenmeyen adam'' ilan ettiği Koray Aydın'ı yeniden teşkilat başkanlığına getirmesi muhalif milletvekillerini iyice öfkelendirdi. İstifa edip etmeyecekleri merak edilen vekillerin pazartesi günü karar için toplanacağı öğrenildi.