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İYİ Parti'de ortalık karıştı! Oğuz Hocaoğlu'ndan 'seçilmeyecekler listesi' itirafı: Ben verdim!

'nin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kurultayının ardından parti içi karıştı. Kurultayda Genel İdare Kurulu'na 'seçilmeyecekler listesi' ile ilgili şoke eden bir itiraf geldi. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı , listeyi kendisinin yaptığını açıklayarak, “Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim” dedi. Öte yandan 20 milletvekilinin temsilci olarak belirlediği ile , dün Akşener ile görüşüp rahatsızlığı dile getirdi.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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İYİ Parti'de ortalık karıştı! Oğuz Hocaoğlu'ndan 'seçilmeyecekler listesi' itirafı: Ben verdim!

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda tartışma yaratan partinin en yetkili organı Genel İdare Kurulu için gündeme gelen 'Tercih edilmeyecek isimler' listesiyle ilgili 'itiraf' geldi. İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, listeyi kendisinin yaptığını açıklayarak, "Ben daha listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim" dedi.

Milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimler olan listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu, şöyle konuştu: "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ'ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam."

Hocaoğlu, Koncuk'un desteklediği adayların sıra numaralarını delegelere mesaj attığını da öne sürdü.

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20 VEKİL DURUMDAN RAHATSIZ
Kurultay sonrası İYİ Parti'den merkez sağı temsil eden isimlerin tasfiye edildiği iddiası gündeme geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti yetkilileri, iddiayı yalanlarken, kurultay sonucunda ortaya çıkan GİK listesinin merkez sağı temsil eden isimlerden oluştuğunu belirttiler. 20 milletvekilinin temsilci olarak belirlediği Hasan Subaşı ile Ayhan Erel, dün Akşener ile görüşüp rahatsızlığı dile getirdi.

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