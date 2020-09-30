İYİ Parti Genel Merkezi'nde kavga! Partililer binayı bastı İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı şehirlerden gelen bir grup partili, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. Akşener ile görüştürülmeyen partililer ve güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. Giriş Tarihi: 30.09.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 16:42
İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, partide krize yol açan 'Oy Verilmeyecekler' listesiyle ilgili genel başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. İçeriye alınan grup, Meral Akşener ile görüştürülmedi. Grup bir süre sonra görevliler tarafından binadan dışarıya çıkarıldı. Dışarıya çıkarılan grup, içeride darp edildiklerini iddia etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ Gerginlik genel merkez binası dışında devam ederken arbedeye dönüşmesi çok uzun sürmedi. Partililer ile görevliler arasındaki arbede böyle görüntülendi. İşte ayrıntılar;
Bir grup İYİ Parti'li, 2. Olağan Kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi.
Bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı. Daha sonra Akşener ile görüşme taleplerini iletmek için genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. Bu sırada çıkan arbedede gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı.
KOLLARINA GİREREK ÇIKARDILAR İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın da arbede sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü.