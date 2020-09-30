İYİ Parti Genel Merkezi'nde kavga! Partililer binayı bastı

Bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı. Daha sonra Akşener ile görüşme taleplerini iletmek için genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. Bu sırada çıkan arbedede gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı.