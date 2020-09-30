İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'in Koray Aydın planı ortalığı fena karıştırdı
2.Olağan Kurultay sonrası ortaya çıkan, 'Seçilmeyecekler Listesi' sonrası 20 vekil isyan bayrağını açtı. Listeyi hazırlattığı iddia edilen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a Başkanlık Divanı'nda görev verilmemesini isteyen vekiller Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmüştü. Akşener yarın A Takımı'nı belirleyecek, Aydın'ın TBMM Grup Yönetimi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde İYİ Partili vekillerin seçimi boykot etmeyi planladığı öğrenildi.
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İYİ Parti'de, 'oy verilmeyecekler' listesiyle tartışma yaratan 2. Olağan Kurultay'ın ardından gözler yeni Başkanlık Divanı'na ve Meclis Grubu Yönetimi'ne çevrildi.
Listeye tepki gösteren bir grup milletvekilinin Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a yeni divanda görev verilmemesini istediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın A Takımını belirleyecek.
Aydın'ın TBMM Grup Yönetimi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Aydın'a görev verilmemesini isteyen milletvekilleri ise kritik seçim öncesinde bugün Ankara'da bir araya gelecek.
Vekillerin tartışma başlıkları arasında Meclis'teki oylamayı boykot etme seçeneğinin olduğu öne sürüldü.