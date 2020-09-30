İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Meral Akşener'in Koray Aydın planı ortalığı fena karıştırdı

İYİ Parti'de, 'oy verilmeyecekler' listesiyle tartışma yaratan 2. Olağan Kurultay'ın ardından gözler yeni Başkanlık Divanı'na ve Meclis Grubu Yönetimi'ne çevrildi.

Listeye tepki gösteren bir grup milletvekilinin Teşkilat Başkanı Koray Aydın'a yeni divanda görev verilmemesini istediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın A Takımını belirleyecek.

Aydın'ın TBMM Grup Yönetimi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Aydın'a görev verilmemesini isteyen milletvekilleri ise kritik seçim öncesinde bugün Ankara'da bir araya gelecek.

Vekillerin tartışma başlıkları arasında Meclis'teki oylamayı boykot etme seçeneğinin olduğu öne sürüldü.