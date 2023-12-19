İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası! İmamoğlu'nun kolu fazla uzadı! Akşener'de hodri meydan: Savaş ilanı kabul ediyorum

CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini "sırtından hançerleyerek" bitiren İmamoğlu, gözünü "abla" diye hitap ettiği Meral Akşener'in partisine dikti. 31 Mart seçimlerinde İP kanadını ittifaka mecbur bırakmak isteyen İmamoğlu, partiden "parça parça adam" kopardı. İmamoğlu'nun sözcüsü gibi hareket eden İP'li İbrahim Özkan, partide nasıl bir lobi çalışması yaptığını itiraf etti. Öte yandan Akşener de parti genelinde meydana gelen kırılmalara karşı ciddi bir refleks göstererek "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" dedi.