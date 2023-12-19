19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası! İmamoğlu'nun kolu fazla uzadı! Akşener'de hodri meydan: Savaş ilanı kabul ediyorum

İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası! İmamoğlu'nun kolu fazla uzadı! Akşener'de hodri meydan: Savaş ilanı kabul ediyorum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2023 13:27
CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini "sırtından hançerleyerek" bitiren İmamoğlu, gözünü "abla" diye hitap ettiği Meral Akşener'in partisine dikti. 31 Mart seçimlerinde İP kanadını ittifaka mecbur bırakmak isteyen İmamoğlu, partiden "parça parça adam" kopardı. İmamoğlu'nun sözcüsü gibi hareket eden İP'li İbrahim Özkan, partide nasıl bir lobi çalışması yaptığını itiraf etti. Öte yandan Akşener de parti genelinde meydana gelen kırılmalara karşı ciddi bir refleks göstererek "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" dedi.
2 günde 29 sarsıntı! Tsunami tehlikesi...
2 günde 29 sarsıntı! Tsunami tehlikesi...
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim açıklaması
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Patlamanın arkasında depremlerin mi var?
Patlamanın arkasında depremlerin mi var?
İstanbul’da tarihi eser operasyonu!
İstanbul'da tarihi eser operasyonu!
İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası!
İYİ Parti ve CHP kanadında ittifak kavgası!
Bakan Tunç’tan flaş açıklama
Bakan Tunç'tan flaş açıklama
AK Parti’de aday mesaisi! Kritik 15 Ocak detayı
AK Parti'de aday mesaisi! Kritik 15 Ocak detayı
Teröre geçit yok!
Teröre geçit yok!
Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek
Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek
CHP, DEM Parti’ye Belediye verecek mi? Pazarlık hangi ilçeler için sürüyor?
CHP, DEM Parti'ye Belediye verecek mi? Pazarlık hangi ilçeler için sürüyor?
İYİ Parti’de sular durulmuyor!
İYİ Parti'de sular durulmuyor!
Daha Fazla Video Göster