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İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi! Liste geriliminde "Adil olun" çıkışı

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Giriş: 29.01.2023 19:02
İYİ Parti Konya İl Teşkilatı Kongresi'nde liste gerilimi yaşanırken toplantıda tansiyon yükseldi.  Bazı delegeler sahnenin önüne gelerek İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'e 'Adil olun' diye tepki gösterdi.
İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi
İYİ Parti toplantısında tansiyon yükseldi
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