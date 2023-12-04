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İYİ Parti neden CHP’ye hayır dedi? İYİ Parti tek başına ne yapabilir?

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 22:01
İYİ Parti CHP’nin markajına hayır dedi. Oy çokluğuyla seçimlere "hür ve müstakil" girme kararı alındı. Gazeteci Gaffar Yakınca A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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