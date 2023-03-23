23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti masayı tekrar devirir mi? İYİ Parti ‘Öcalan’a özgürlük’ şartına neden sessiz?

İYİ Parti masayı tekrar devirir mi? İYİ Parti ‘Öcalan’a özgürlük’ şartına neden sessiz?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2023 11:34
Güncelleme:23.03.2023 11:36
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin Nevruz kutlamaları için "Nevruz terör günü değil" demekle yetindi. HDP'nin Nevruz programında "Öcalan'a özgürlük" istemesine ise açıktan bir tepki gösteremedi. Öte yandan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve CHP-HDP iş birliğini sert sözlerle eleştirdi, "Çocuk katilini övenle kazanmaktan ise kaybedelim" dedi. Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını muhalefet destekçisi kanallar görmedi. Peki İYİ Parti “Öcalan özgürlük” şartına neden sessiz?  Koalisyon aktörleri birbirlerini hedef almaya devam mı edecek? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ceyhun Bozkurt ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6’lı koalisyonda Ayasofya anlaşmazlığı
6'lı koalisyonda Ayasofya anlaşmazlığı
MHP’li Yalçın Sızma var dedi
MHP'li Yalçın "Sızma var" dedi
İYİ Parti masayı tekrar devirir mi?
İYİ Parti masayı tekrar devirir mi?
Batman’da petrol boru hattında sızıntı!
Batman'da petrol boru hattında sızıntı!
AK Parti’de adaylık süreci sona erdi!
AK Parti’de adaylık süreci sona erdi!
Ağır hasarlı evde güçlendirme krizi
Ağır hasarlı evde güçlendirme krizi
Deprem bölgesine kalıcı konutlar
Deprem bölgesine kalıcı konutlar
Eskişehir’deki 28 Şubat zihniyetine tepki
Eskişehir'deki 28 Şubat zihniyetine tepki
3. kez ’yılın havalimanı’ seçildi
3. kez 'yılın havalimanı' seçildi
Ramazan’ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek
Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek
Twitter’dan siyasi sansür
Twitter'dan siyasi sansür
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster