23 Mart 2023, Perşembe
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İYİ Parti masayı tekrar devirir mi? İYİ Parti ‘Öcalan’a özgürlük’ şartına neden sessiz?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin Nevruz kutlamaları için "Nevruz terör günü değil" demekle yetindi. HDP'nin Nevruz programında "Öcalan'a özgürlük" istemesine ise açıktan bir tepki gösteremedi. Öte yandan İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve CHP-HDP iş birliğini sert sözlerle eleştirdi, "Çocuk katilini övenle kazanmaktan ise kaybedelim" dedi. Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını muhalefet destekçisi kanallar görmedi. Peki İYİ Parti “Öcalan özgürlük” şartına neden sessiz? Koalisyon aktörleri birbirlerini hedef almaya devam mı edecek? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ceyhun Bozkurt ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz değerlendirdi.