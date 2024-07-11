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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan Esad açıklaması: Somut bir eylem planı ortaya çıkarmalarıdır

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 11.07.2024 09:27
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile görüşme mesajına destek verdi. Sığınmacıların dönüşü konusunda Esad'la yapılacak görüşmede somut bir eylem planının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Bu arada, eski Genel Başkan Meral Akşener'in fotoğraflarının parti binalarından kaldırılmasını isteyen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz için disiplin kurulundan ihraç kararı çıkmadı.
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