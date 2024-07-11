11 Temmuz 2024, Perşembe
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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’ndan Esad açıklaması: Somut bir eylem planı ortaya çıkarmalarıdır
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile görüşme mesajına destek verdi. Sığınmacıların dönüşü konusunda Esad'la yapılacak görüşmede somut bir eylem planının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Bu arada, eski Genel Başkan Meral Akşener'in fotoğraflarının parti binalarından kaldırılmasını isteyen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz için disiplin kurulundan ihraç kararı çıkmadı.