İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı alacak mı? Kılıçdaroğlu'na sahip çıkılacak mı?

6’lı koalisyon büyük krizlerin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in surat ifadesi çok konuşulup tartışıldı. Peki İYİ Parti grup kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sahip çıkacak mı? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Meclis'ten detayları aktardı.

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