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İYİ Parti Genel İdare Kurulu Toplantısı başladı! İYİ Parti masadan kalkıyor mu? Meral Akşener çoklu aday mı önerecek?

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 14:08
6'lı koalisyon 12. toplantısında da cumhurbaşkanı adayında uzlaşamadı. Ortak aday için açıklama yapıldı ancak isim açıklanamadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıda alınan kararları görüşmek üzere partisinin genel idare kurulunu topladı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri aktardı.
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