03 Nisan 2023, Pazartesi
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İYİ Parti binasına kurşun soruşturması! Valilik: Merminin şantiye bekçisinin silahından çıktığı netleşti
Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermiye ilişkin yapılan kriminal inceleme tamamlandı. Valilik, “Merminin şantiye bekçisinin silahından çıktığı netleşti.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.