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İYİ Parti binasına kurşun soruşturması! Valilik: Merminin şantiye bekçisinin silahından çıktığı netleşti

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 10:19
Geçtiğimiz hafta İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermiye ilişkin yapılan kriminal inceleme tamamlandı. Valilik, “Merminin şantiye bekçisinin silahından çıktığı netleşti.” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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