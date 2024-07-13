13 Temmuz 2024, Cumartesi
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İYİ Parti Afyonkarahisar'da kampa giriyor! Kampın ana gündem istifalar
Peş peşe gelen istifalar ile zor günler geçiren İYİ Parti Afyonkarahisar'da kampa giriyor. Kampta istifaların nedenleri masaya yatırılacak. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni yol haritasını açıklayacak. Güncel siyasi gelişmeler de enine boyuna ele alınacak.