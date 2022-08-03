03 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İttifaktaki 'olağanüstü toplantı' krizi büyüyor! HDP'den CHP'ye: Kendinizi sorgulayın
CHP'nin sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına ittifak ortakları HDP'den olumsuz yanıt gelmiş, HDP'li Meral Danış Beştaş, "CHP nezaket kurallarına uygun davranmıyor" demişti. Gelişme sonrası CHP'li Özgür Özel, "HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur." diyerek iki parti arasındaki krizi derinleştirmişti. CHP'nin kendilerini hedef alan açıklamalarına yanıt veren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Muhalefet kendini zaman zaman sorgulasa iyi olur" ifadelerini kullandı.