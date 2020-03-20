21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.03.2020

İtalya'da görev yapan Türk doktordan korkutan corona virüs açıklaması! | Video

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs en çok İtalya’yı etkiledi. Roma’da görev yapan Türk doktor Dr. Mehtap Pasin Gualano, İtalya’nın son durumu hakkında A Haber canlı yayınında bilgi verdi. Mehtap Pasin Gualano koronavirüsün tehlikesi hakkında uyarılarda bulunurken, İtalya’da bugün 13 bin yeni vakanın görüldüğünü söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs en çok İtalya'yı vurdu. Koronavirüs nedeniyle Çin'deki ölü sayısını geçen İtalya'da görev yapan Türk doktor Dr. Mehtap Pasin Gualano, ülkedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Gualano, İtalya'da bugün 13 bin yeni vakanın olduğunu ve toplamda 300 çocuğun testinin pozitif çıktığını söyledi.

Gualano, "Bu virüsle ilgili asıl bilmemiz gereken şu: Bu hastalığın tedavisi yok. Aşısı yok. Hastalığa yakalanan her birey ölecek diye bir durum da yok. Bizim yapacağımız şey hastalığı almamak için elimizden gelen her şeyi yapmak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele çağrısı
Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele çağrısı
Çin'de koronavirüs aşısı bulundu mu?
Çin'de koronavirüs aşısı bulundu mu?
İtalya'dan korkutan corona virüs açıklaması!
İtalya'dan korkutan corona virüs açıklaması!
Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına destek
Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına destek
Bakan Koca yeni vaka sayısını açıkladı!
Bakan Koca yeni vaka sayısını açıkladı!
Türkiye koronavirüs için aşı ve ilacı üretebilir
"Türkiye koronavirüs için aşı ve ilacı üretebilir"
Bakan Koca: En güçlü alkış aynı saatte
Bakan Koca: En güçlü alkış aynı saatte
Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür
AK Parti ve MHP'den İnfaz Düzenlemesi için toplantı
AK Parti ve MHP'den "İnfaz Düzenlemesi" için toplantı
Enver Aysever'e soruşturma
Enver Aysever'e soruşturma
Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması
Bakan Gül'den infaz düzenlemesi açıklaması
Bakan açıkladı: Sınavlar ertelendi
Bakan açıkladı: Sınavlar ertelendi
Daha Fazla Video Göster