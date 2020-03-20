İtalya'da görev yapan Türk doktordan korkutan corona virüs açıklaması! | Video

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs en çok İtalya’yı etkiledi. Roma’da görev yapan Türk doktor Dr. Mehtap Pasin Gualano, İtalya’nın son durumu hakkında A Haber canlı yayınında bilgi verdi. Mehtap Pasin Gualano koronavirüsün tehlikesi hakkında uyarılarda bulunurken, İtalya’da bugün 13 bin yeni vakanın görüldüğünü söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs en çok İtalya'yı vurdu. Koronavirüs nedeniyle Çin'deki ölü sayısını geçen İtalya'da görev yapan Türk doktor Dr. Mehtap Pasin Gualano, ülkedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Gualano, İtalya'da bugün 13 bin yeni vakanın olduğunu ve toplamda 300 çocuğun testinin pozitif çıktığını söyledi.

Gualano, "Bu virüsle ilgili asıl bilmemiz gereken şu: Bu hastalığın tedavisi yok. Aşısı yok. Hastalığa yakalanan her birey ölecek diye bir durum da yok. Bizim yapacağımız şey hastalığı almamak için elimizden gelen her şeyi yapmak" dedi.