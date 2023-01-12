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İsveç'te alçak gösteri! Başkan Erdoğan'ın maketini astılar... Sert tepki

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Giriş: 12.01.2023 16:27
Güncelleme:12.01.2023 16:30
NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmadı. Ülkenin başkenti Stockholm Belediye binasının karşısında PKK'lılar kurdukları düzenekle Başkan Erdoğan'ın maketini astı. Kamuoyu; ülkenin göbeğinde ve onlarca polisin gözetiminde PKK'lıların yaptığı bu alçak saldırının perde arkasında İsveç'in de parmağı olabileceğini düşünüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.
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