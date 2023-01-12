12 Ocak 2023, Perşembe
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İsveç'te alçak gösteri! Başkan Erdoğan'ın maketini astılar... Sert tepki
NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmadı. Ülkenin başkenti Stockholm Belediye binasının karşısında PKK'lılar kurdukları düzenekle Başkan Erdoğan'ın maketini astı. Kamuoyu; ülkenin göbeğinde ve onlarca polisin gözetiminde PKK'lıların yaptığı bu alçak saldırının perde arkasında İsveç'in de parmağı olabileceğini düşünüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.