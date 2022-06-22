İsveç’i esir alan PKK/YPG ajandası! İşte yalanlar ve gerçekler

Türkiye'nin NATO'ya üye olmasına karşı çıktığı İsveç'te terör örgütü YPG/PKK, başkent Stockholm'den sonra Göteborg'da da gövde gösterisi yaptı. Terörle işbirliği deşifre olan ve hesap vermesi gereken İsveç, hiç sıkılmadan bir de Türkiye'ye yönelik yalan ve iftira furyası başlattı.

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