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İsveç’i esir alan PKK/YPG ajandası! İşte yalanlar ve gerçekler

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 09:44
Türkiye'nin NATO'ya üye olmasına karşı çıktığı İsveç'te terör örgütü YPG/PKK, başkent Stockholm'den sonra Göteborg'da da gövde gösterisi yaptı. Terörle işbirliği deşifre olan ve hesap vermesi gereken İsveç, hiç sıkılmadan bir de Türkiye'ye yönelik yalan ve iftira furyası başlattı.
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