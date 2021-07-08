İsveç solcusu Livaneli! Eski DSP Genel Başkanı Dr. Masum Türker’den A Haber’e özel açıklamalar

Eski DSP Genel Başkanı Dr. Masum Türker’in A Haber’e özel röportaj verdi. Zülfü Livaneli’nin ‘Baykal ve Ecevit sol değil’ açıklamalarına yanıt veren Türker, ‘’Bizim milliyetçilik tarafımız vardır. Zülfü Livaneli ise kafasında uzun süre yaşattığı İsveç solculuğunu gündeme getiriyor.’’ dedi. Livaneli’nin bu çıkışının Millet İttifakı’na destek verme amaçlı olduğunu söyleyen Türker, Livaneli’nin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olacağına yönelik iddialarla ilgili de konuştu.

A Haber ekranlarına özel röportaj veren Eski DSP Genel Başkanı Dr. Masum Türker, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Dr. Masum Türker'in açıklamaları şu şekilde:

Ecevit'in solculuğunun ardı demokratik soldur. Demokratik sol önce bir harekettir sonra siyasi bir ideolojidir sonra da bir parti programıdır. Türkiye'de solun legalize olmasını sağlayan, yaygınlaşmasını sağlayan kişi Ecevit'tir. Ecevit bunu tek başına mı yaptı? CHP'de adına 'demokratik sol grup' diyen ve önce ortanın solu olarak çıkan, daha sonra da demokratik sol şeklinde belli bir ideolojik ilkelere ulaştırılan demokratik solun kurucu lideridir Ecevit. Bir hareket ve bir düşünce olarak oluşturulan demokratik sol hareketi parti adı altında Demokratik Sol Parti olarak ortaya çıktı.

''LİVANELİ İSVEÇ SOLCUSU''

Bu nedenle bu konularda Ecevit'in solculuğu evet Marksist, Leninist bir solculuk değildi. Biz de öyle değiliz, biz enternasyonel marşıyla değil, kendi milli marşımızla yürürüz. Bizim milliyetçilik tarafımız vardır. Zülfü Livaneli ise kafasında uzun süre yaşattığı İsveç solculuğunu gündeme getiriyor. Onun solculuğu aslında Sovyetler Birliği solculuğu değil ya da bildiğimiz Marksist Leninist bir solculuk değil. Daha çok İskandinav ülkelerindeki sosyal demokrat solculuğa dayanır.

LİVANELİ'NİN 94 SEÇİMLERİYLE İLGİLİ SÖZLERİ

Sayın Livaneli, diyor ki ben bu söylemimi 2007 yılında yapmıştım. Oysa 2007 yılında söylediği zaman da artık CHP'den de istifa etmişti. Zaten DSP'de hiç bulunmadı. Sonra eleştirerek diyor ki; '1994 yılında belediye başkanı adayıyken SHP'den aday oldum, diğer iki parti benim lehimde rey vermedi, çatı adayı yapmadılar beni.' Sen bir parti adına adaysın. Gelip DSP'den adayım deyip, gidip onlara teklif etseydin 'çatı adayım' diyerek. Yani kendi olamadığı için öyle söylemiştir ama kimin kim olduğunu bu toplum, bu halk biliyor.

''SOL BİRBİRİYLE UĞRAŞMAYI ÇOK SEVER

Ama ne yazık ki solda bir ur var, sol iktidar da olsa birbiriyle uğraşmayı çok sever. Kimsenin öne geçmesini istemez ve demokrasi adı altında hiç kimse bazı hatalar yapılmışsa düzeltip uyaracağına, eleştirmeyi sever. Belki de Livaneli bu akımın etkisinde kalıp, kendisine göre bir yapı çizmiştir ama bizim Demokratik Sol Parti'nin solculuğu halkın özlemlerinden doğan bir solculuktur.

''MİLLET İTTİFAKINA DESTEK VERDİ''

Cumhurbaşkanlığı adayı olmak istiyorsa bir defa böyle bir söylemde bulunmazdı. Ama Millet İttifakı'na destek vermek isteyen bir çıkıştır.

LİVANELİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAĞINA YÖNELİK İDDİALAR

Sayın Kılıçdaroğlu'na da aynı yaklaşımda bulunmadı. Onu övdü, Meral Akşener'e keza övücü bir yaklaşımda bulundu. Onun için Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söylemek mümkün değil.